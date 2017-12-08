Генштаб назвал военачальников, наиболее отличившихся в Сирии

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов перечислил российских военачальников, наиболее отличившихся в ходе операции в Сирии.
По его словам, разгром в Сирии боевиков запрещенного "Исламского государства" показал, что российские войска "сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед".
Именно профессионализм российских военных и твердый моральный дух "позволил им решить сложные трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки", подчеркнул генерал.
"Необходимо сделать все, чтобы приобретенный в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота. И важнейшую роль в этом должна сыграть военная академия Генштаба", — сказал начальник Генштаба.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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