Генштаб назвал военачальников, наиболее отличившихся в Сирии

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов перечислил российских военачальников, наиболее отличившихся в ходе операции в Сирии.

"Проявилась целая плеяда военачальников с творческим мышлением… Наиболее искусно и нестандартно действовали командующие группировкой войск в Сирии генерал-полковники Дворников, Картаполов, Журавлев, Суровикин, начальники штабов генерал-лейтенанты Лапин, Устинов, Чайко, военные советники генерал-майоры Мурадов, Жидко, Иванаев, Рыжков и многие другие", — рассказал Герасимов на торжественном мероприятии в честь 185-летия Военной академии Генштаба.

По его словам, разгром в Сирии боевиков запрещенного "Исламского государства" показал, что российские войска "сохранили лучшие традиции русской и советской армий и по праву являются наследниками их подвигов и побед".

Именно профессионализм российских военных и твердый моральный дух "позволил им решить сложные трудные боевые задачи малыми силами, что в очередной раз подтвердило преимущество российской военной школы и военной науки", подчеркнул генерал.

Теперь перед Минобороны стоит задача внедрить полученный боевой опыт в практику строительства, подготовки и применения ВС РФ.

"Необходимо сделать все, чтобы приобретенный в Сирии опыт работал на повышение боеспособности армии и флота. И важнейшую роль в этом должна сыграть военная академия Генштаба", — сказал начальник Генштаба.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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