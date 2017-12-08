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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские медики оказали помощь более чем 60 тысячам жителей Алеппо

09:2208.12.2017
03060
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСитуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фотоСитуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛЕППО (Сирия), 8 дек — РИА Новости. Российские военные медики в сирийском Алеппо оказали помощь более чем 60 тысячам мирных жителей, заявил командующий группировкой войск в Алеппо генерал-майор Сергей Кисель в ходе митинга.

Улицы города Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Kots
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На митинг пришли местные жители. Многие из них благодарили российских военных медиков за помощь.

Как отметил Кисель, "240 военных врачей со всех уголков России – от Севастополя до Хабаровска – ежедневно оказывали помощь раненым и больным, старикам, женщинам и детям, пострадавшим от обстрелов и нападений боевиков".

"Российскими военными специалистами оказана квалифицированная медицинская помощь более 60 тысячам сирийцев, проведено более 1,5 тысячи сложнейших операций, многими из которых спасена жизнь обычных людей, не имеющих возможности получить полноценное медицинское обслуживание в воюющей стране", — сказал он.

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В свою очередь начальник комитета обороны и безопасности города Алеппо генерал Малик Алия заявил, что "личный состав медицинского отряда специального назначения и полевого госпиталя принимал активное участие в оказании медицинской помощи многим мирным жителям, которые пострадали от обстрелов незаконных вооруженных формирований".

"При этом военные медики рисковали своей жизнью и воплощали мужество и героизм российского солдата как пример настоящей самоотдачи", — подчеркнул он.

Ситуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб отметил, что помощь российских военных медиков для города бесценна.

"Военный госпиталь также работал интегрально с нашими работниками в медицинском секторе при предоставлении разных медицинских услуг в центрах беженцев и освобожденных населенных пунктах, что обеспечивало лечение и лекарства для тысяч граждан, которые пострадали от терроризма. Жители города Алеппо постоянно будут вспоминать военных медиков с настоящим чувством уважения и братства", — заявил Дияб.

Российский медотряд специального назначения был развернут в Алеппо, когда на окраинах города еще шли бои с террористами. Медотряд базировался на территории стоматологической поликлиники сирийской армии в Алеппо. В среднем военные медики ежедневно принимали по 100-150 местных жителей, но были дни, когда эта цифра достигала 300 человек. Также представители отряда несколько раз в неделю выезжали на гуманитарные акции в населенные пункты провинции Алеппо, где принимали больных и раздавали медикаменты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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