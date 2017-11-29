Комплексы С-400 останутся в Сирии после вывода ВКС, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" (С-400) после вывода ВКС РФ из Сирии останутся на российских базах в Хмеймиме и Тартусе "в нужном количестве", это костяк системы противовоздушной обороны баз, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"ЗРК "Триумф" (С-400) в нужном количестве останется, ведь это основной костяк системы ПВО в Хмеймиме и Тартусе", — сказал он.

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