Трамп заверил Эрдогана в прекращении поставок оружия сирийским курдам

АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заверил турецкого лидера Тайипа Эрдогана по телефону в том, что он дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу.

Ранее Эрдоган вновь осудил США за наращивание военного присутствия в Сирии. По его словам, Вашингтон помогает силам самообороны сирийских курдов (YPG) "не только оружием, но и персоналом". Турецкий лидер отметил, что хотел бы обсудить планы США в ближайшее время в ходе телефонных переговоров с Трампом.

"Президент Трамп в ходе телефонного разговора заверил президента Эрдогана в том, что он дал четкое указание прекратить военную помощь YPG. По его словам, этой глупости надо было положить конец еще раньше. Мы приветствуем это решение и будем следить за его реализацией", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.