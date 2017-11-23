Сирия поприветствовала заявления президентов России, Турции и Ирана

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Политический советник президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан прокомментировал прошедшие в Сочи переговоры между президентом России Владимиром Путиным, лидером Ирана Хасаном Роухани и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Дамаске считают, встреча будет способствовать разрешению кризиса и окончательной победе над терроризмом.

Лидеры трех государств провели переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. По итогам встречи они согласовали и приняли совместное заявление.

В нем, в частности, призвали продолжить процесс деэскалации, начатый в рамках астанинского процесса, подтвердили приверженность сотрудничеству ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Россия и Иран оказывали неоценимую поддержку Сирии в борьбе с терроризмом и восстановлении мира в Сирии", — заявила Шаабан.

По ее словам, в конечном счете, это приведет к победе сирийского народа.

Она отметила, что Дамаск готов вести диалог со всеми, кто верит в политическое разрешение ситуации.

"С самого начала кризиса Сирия приняла конструктивный подход, веря в участие, политический диалог и общую судьбу для всего сирийского народа", — сказала Шаабан.

Она также прокомментировала достигнутую договоренность о проведении конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

"Успех предложенного конгресса будет зависеть от понимания различных групп оппозиции, что пора остановить насилие, сложить оружие и включиться в национальный диалог. Готовы ли они и способны ли стать частью настоящего политического процесса — это еще предстоит установить", — заявила она.

Официально даты конгресса нацдиалога в Сочи еще не объявлены, однако источники РИА Новости, знакомые с ситуацией, сообщали, что участники конгресса могут впервые собраться в период со второго по четвёртое декабря. О том, что такая встреча состоится "в ближайшее время", договорились накануне и президенты России, Ирана и Турции.

Импульс для дальнейших переговоров

Сирийская оппозиция также прокомментировала прошедшие переговоры. Как считает глава "московской платформы" оппозиции Кадри Джамиль, совместное заявление России, Ирана и Турции заложило практическую основу для начала политического процесса в Сирии.

Он отметил, что заявление даст новый импульс женевскому процессу.

"Я думаю, те экстремистские (оппозиционные) силы, которые не поняли соотношения сил, не поедут. И пусть не едут, они будут в изоляции", — добавил глава платформы "Москва".

"Итог определенного этапа"

Прошедшая встреча подчеркнула готовность Анкары и Тегерана следовать по пути "дорожной карты" политического урегулирования кризиса в Сирии, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД Ирина Звягельская.

Она отметила, что взаимодействие России с Ираном и Турцией по сирийскому урегулированию началось ранее и длится достаточно долго.

По ее словам, благодаря ему удалось создать астанинский формат, зоны деэскалации, установить ответственность за соблюдение там перемирия, за доставку туда гуманитарной помощи.

"То есть это — некий итог, то, что прошло в Сочи, итог определенного этапа. Потому что сейчас всем совершенно понятно, что действительно террористы ослаблены в военном отношении максимально, что сопротивление подавлено, что необходимо возобновлять и всячески содействовать переговорному процессу", — сказала эксперт РИА Новости.

Она полагает, что здесь важным являются те принципы, которые были подчеркнуты лидерами трех стран по итогам встречи.

"В частности, принцип территориальной целостности Сирии, что очень важно. Кроме того, очевидно, что будет переговорный процесс, будет переходный период, будут выборы, которые будут под эгидой ООН и так далее", — добавила собеседница агентства.

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