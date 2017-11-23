Сочинский формат: Путин, Эрдоган и Роухани провели переговоры по Сирии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Сочи президент России Владимир Путин, лидер Ирана Хасан Роухани и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели трехсторонние переговоры по вопросу сирийского урегулирования.

Содержание переговоров

Российский лидер подчеркнул особую роль Ирана и Турции в разрешении конфликта в Сирии. Он отметил, что позиция Эрдогана и Роухани позволила прекратить боевые действия и создать зоны деэскалации. Кроме того, по словам Путина, благодаря усилиям России, Ирана и

Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы.

Президент России также заявил, что политическое урегулирование сирийского кризиса необходимо формализовать в рамках женевского процесса. По его мнению, это обеспечит долгосрочную нормализацию ситуации в стране.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на гуманитарный аспект в урегулировании сирийского кризиса. Он заявил, что такие элементы, как адресная помощь населению, разминирование освобожденных территорий и оказание содействия в возращении беженцев, а также решение экономических проблем, имеют серьезное значение в контексте разрешения сирийского конфликта.

Путин также заявил о необходимости расширения внутрисирийского диалога и включения в него всех этнических, конфессиональных и политических групп населения.

"Сирийскому народу предстоит самому определить свое будущее, согласовать принципы государственного устройства. Очевидно, что процесс реформирования будет непростым… Именно на это нацелена поддерживаемая нами инициатива созыва здесь, в Сочи, Конгресса национального диалога Сирии", — добавил российский лидер.

Комментируя итоги переговоров, Путин заявил, что встреча с турецким и иранским лидерами прошла в конструктивном и деловом ключе. Он также отметил, что стороны договорились и впредь прилагать активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в Сирии.

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявил, что эти трехсторонние переговоры открывают новую перспективу для завершения сирийского кризиса.

В своей речи иранский лидер уделил внимание борьбе с терроризмом. В частности, Роухани заявил о разрушении главной основы ИГ*и ослаблении других террористических организаций. Он также отметил, что базы ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака уничтожены. Однако он призвал не прекращать борьбу с терроризмом и призвал искоренить последние ячейки боевиков в Сирии. Роухани также отметил готовность

Ирана оказать помощь другим государствам в борьбе с терроризмом. Он посетовал, что некоторые державы используют терроризм для достижения своих "недальновидных" целей. В частности, он отметил, что сирийский конфликт с самого начала сопровождался иностранным вмешательством и поддержкой боевиков извне, что мешало урегулированию кризиса в стране.

Резюмируя, иранский лидер назвал встречу с президентами России и Турции очень полезной.

Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду, что итоги сочинской встречи позволят принять "критическое решение" по Сирии. Он также заявил, что трехсторонние переговоры направлены на то, чтобы остановить кровопролитие в САР. Кроме того, президент Турции отметил вклад астанинского переговорного процесса, который, по его мнению, пошел на пользу всему миру. Эрдоган подчеркнул, что России, Турции и Ирану необходимо оказать поддержку масштабному и свободному политическому процессу в Сирии.

"Эффективная дипломатия"

Российские парламентарии положительно оценили итоги переговоров Путина, Эрдогана и Роухани в Сочи.

В частности, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал трехсторонний саммит в Сочи лидеров России, Ирана и

Турции примером эффективной дипломатии и договороспособности трех держав.

По его мнению, переговоры в Сочи стали подтверждением того, что "тройка" как взяла на себя инициативу в сирийском вопросе, так и не выпускает ее". Сенатор также выразил мнение, что российское вмешательство в сирийский конфликт позволило совершить коренной перелом.

Однако Косачев подчеркнул, что Россия не ведет себя как "узурпатор" ситуации.

Положительно отреагировал на встречу в Сочи и первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который назвал переговоры Путина, Эрдогана и Роухани серьезнейшим успехом солидарности Москвы, Анкары и Тегерана по вопросам решения сирийских проблем.

Он также отметил важность согласия сторон по необходимости созыва Конгресса народов Сирии.

"Понятно, что здесь не обойдется без компромиссов, но наша позиция в главном и основном останется неизменной: судьбу Сирии должен решать ее народ", — резюмировал Клинцевич.

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, трехсторонняя встреча создала подлинную антитеррористическую коалицию.

Парламентарий подчеркнул, что взаимная координация усилий трех государств для окончательной победы над силами международного терроризма в Сирийской республике будет продолжена.

Реакция в Сирии

В Дамаске поприветствовали совместное заявление лидеров России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи, рассказал официальный источник в сирийском МИД.

Как заявил источник, слова которого приводит агентство SANA , встреча в Сочи стала дополнением прошедшей ранее там же встречи Путина и президента Сирии Башара Асада.

В сирийской оппозиции также назвали важной встречу Путина, Эрдогана и Роухани. По мнению главы "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиля, трехсторонние переговоры заложили практическую основу для начала политического процесса в Сирии.

Он также выразил мнение, что совместное заявление лидеров трех государств даст новый импульс женевскому процессу.

* Запрещенная в России террористическая организация