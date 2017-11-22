Эрдоган призвал оказать поддержку политическому процессу в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. 22 ноября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. России, Турции и Ирану необходимо оказать поддержку масштабному и свободному политическому процессу в Сирии, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хочу отметить, что мы пришли к единому мнению, что нам необходимо оказать поддержку для осуществления масштабного свободного справедливого и прозрачного политического процесса под руководством сирийского народа, что подтверждено в резолюции СБ ООН", — сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани в Сочи.

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