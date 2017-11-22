Эрдоган: переговоры в Астане пошли на пользу всему ближневосточному региону

СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что астанинский переговорный процесс по вопросу урегулирования в Сирии пошел на пользу всему региону.

"Эти астанинские встречи пошли на пользу всему региону, слава Аллаху! Достигнутый результат значителен", — сказал Эрдоган на встрече с коллегами из России и Ирана.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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