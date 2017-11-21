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Война в Сирии
Война в Сирии

Переговоры лидеров России, Турции и Ирана в Сочи: войне в Сирии – конец?

14:5421.11.2017
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© AFP 2017 / StringerВид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористовВид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится в Сочи с лидерами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Москве, Тегеране и Анкаре уверены: дни террористов "Исламского государства"* сочтены и пора, наконец, основательно переходить к политическому урегулированию в этой ближневосточной стране. Это и станет одной из главных тем предстоящей встречи в верхах.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Эксперты оценили перспективы предстоящих переговоров по Сирии в Сочи

Разрешить противоречия внутри страны призван помочь, в частности, Конгресс национального диалога Сирии – новая площадка для межсирийского диалога, которая должна объединить самый широкий спектр этнических и конфессиональных групп в стране. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, организацию этого мероприятия, с инициативой провести которое ранее выступил российский президент, лидеры трех стран, безусловно, обсудят. Тем более, что согласование состава участников конгресса, судя по всему, идет непросто: для Анкары неприемлемо участие курдов, а ряд представителей вооруженной сирийской оппозиции относятся к идее всех усадить за один стол в Сочи довольно скептически. Ранее источники, знакомые с ситуацией, сообщили РИА Новости, что участники конгресса могут впервые собраться в период со 2 по 4 декабря.

В преддверии важнейших переговоров на встречу с Путиным прилетел президент Сирии Башар Асад. Что логично: по словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, переговоры с сирийским руководителем необходимы, чтобы "подготовить почву для тех пониманий, которые могут быть достигнуты завтра в Сочи, и чтобы быть уверенными, что подобные договоренности могут быть жизнеспособными, чтобы они не подвисали в воздухе".

Танк Т-72 Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийский триумвират: о чем будут договариваться Путин, Эрдоган и Роухани
По этой же причине российский президент накануне трехсторонней встречи переговорит по телефону с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лавров на этой неделе рассказал, что с Вашингтоном все-таки удалось наладить "достаточно устойчивое взаимодействие" по Сирии, однако "по проблеме осуждения террористов и экстремистов большие проблемы". Ранее главы государств в результате нескольких кратких встреч "на ногах" во Вьетнаме согласовали совместное заявление по Сирии, где подтвердили, что продолжат совместные усилия по борьбе с ИГ* вплоть до ее полного разгрома.

Но и это еще не все. Параллельно в эти дни разговор об урегулировании в Сирии будет вестись в Эр-Рияде – там перед началом межсирийских переговоров в Женеве (они стартуют 28 ноября) соберутся влиятельные представители противников действующих сирийских властей. Уже, вероятно, без Рияда Хиджаба – координатора Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции – который ранее ушел в отставку. На этой встрече будет присутствовать спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, который также возглавляет российскую делегацию на переговорах в Астане.

ИГ* – все?

Еще каких-то два с половиной года назад фактическими "руководителями" Сирии были террористы – боевики держали под контролем большую часть территории страны. Теперь же все чаще и все увереннее в мировых столицах говорят о приближении окончательного разгрома террористических группировок в этом ближневосточном государстве. Так, во вторник о победе над ИГ* в Сирии и Ираке объявил президент Ирана Хасан Роухани. Путин, открывая встречу с Асадом, был более осторожен в формулировках: он выразил надежду, что в борьбе с терроризмом в Сирии окончательная точка будет поставлена в самое ближайшее время. Тем не менее, как отметил Песков, российский президент хоть и считает, что в Сирии "еще возможны рецидивы", но они уже не повлияют на ход антитеррористической операции армии САР и ВКС РФ.

Флаг РФ в Сирии. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военное присутствие России в Сирии останется надолго, считает эксперт

Эту тему накануне встречи лидеров РФ, Турции и Ирана обсудили в Сочи начальники генштабов этих стран. Военные, как и главы внешнеполитических ведомств (они встречались в воскресенье в Анталье), подготовили почву для предстоящих консультаций на высшем уровне. "Достигнуты договоренности по повышению уровня координации в зоне деэскалации "Идлиб", а также конкретные меры по завершению ликвидации оставшихся отрядов ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусры*" на территории Сирийской Арабской Республики", — сообщили по итогам встречи в Минобороны РФ. Генерал армии Валерий Герасимов подчеркнул, что, несмотря на то, что еще остается ряд проблем, активная фаза военной операции в Сирии заканчивается.

Впрочем, экспертное сообщество настроено по этому вопросу все же менее оптимистично. По словам директора Центра военно-политических исследований Алексея Подберезкина, ИГ* как квазигосударство действительно исчезло, однако как "некий актор будет еще достаточно активна, если Соединенные Штаты ему будут прямо или косвенно помогать". "Процесс, конечно, не будет завершен в быстрое время, но у него появилась реальная перспектива закончиться при сохранении (у власти президента Сирии Башара — ред.) Асада и суверенитета", — сказал он РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 20 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Никогда не забудем. Асад поблагодарил Путина и российских военных
В любом случае, по словам старшего научного сотрудника Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимира Сажина, "процесс мирного дипломатического урегулирования ситуации в Сирии… будет совсем не простой, нисколько не менее жесткий, чем до этого был процесс борьбы с ИГ". "Завтрашние переговоры важны и, возможно, внутри этой "тройки" будет достигнуто определенное согласие по многим вопросам. Но это не решает проблему Сирии, также как и не решает проблему Сирии будущий Конгресс (нацдиалога — ред.) при нынешней ситуации", — рассказал он РИА Новости.

Что касается Конгресса национального диалога, эксперт считает, что для успешного урегулирования сирийского конфликта "необходимо участие всех без исключения сил, но этого достичь будет невозможно". "Все это может кончиться красивыми декларациями, но не больше, потому что все те силы, которые не будут присутствовать на этом Конгрессе, они, конечно, будут отстаивать свои взгляды, свои позиции, возможно, даже с оружием в руках", — заявил Сажин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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