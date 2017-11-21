АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в том, что они пытаются под видом борьбы с терроризмом установить нужные им порядки на Ближнем Востоке.

"Мы постоянно говорим об озабоченности в отношении американской политики в нашем регионе. ИГ* появился и исчез, но остались знаки вопроса. Вы же сказали, что вычистили ИГ* (из Сирии), но почему в Сирию идут фуры с оружием? Против какой страны оно будет использовано? Мы знаем, в чем дело. Их забота не в борьбе с терроризмом, не в демократии, не в беспокойстве о судьбах мирных жителей. Используя борьбу с терроризмом как повод, они пытаются создать новый дизайн на Ближнем Востоке", — сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Он добавил, что на место одних террористов в Сирии приходят другие, имея в виду силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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