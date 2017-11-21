МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отказ США осудить атаку на российское посольство в Дамаске "неприемлем и необъясним", он является по сути потворством таких нападений, заявил сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее в МИД РФ сообщили, что выпущенный террористами снаряд попал в понедельник во внешнее ограждение посольства России в Дамаске, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет. США заблокировали в Совете Безопасности ООН предложенное Россией заявление в связи с атакой на посольство страны в Дамаске.

"Отказ осудить такой акт — это морально-психологическая поддержка позиции тех, кто это совершает, потворство таким действиям в будущем", — заявил Озеров.

По его словам, и с точки зрения международного права, и с человеческой точки зрения ветирование предложенного Россией заявления "абсолютно неприемлемо и необъяснимо".

"Я вижу в этом очередное проявление антироссийской истерии в США, из-за которой Вашингтон блокирует все, что мы предлагаем", — подчеркнул сенатор.

Озеров отметил, что отказавшись поддержать заявление по атаке на посольство РФ в Дамаске, США "забыли собственный горький опыт", когда при нападении на американское посольство в Ливии был убит посол США.

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