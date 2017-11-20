В Дамаске российское диппредставительство подверглось минометному обстрелу

19:0020.11.2017
(обновлено: 19:06 20.11.2017)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Выпущенный террористами снаряд попал в понедельник во внешнее ограждение посольства России в Дамаске, пострадавших среди сотрудников дипмиссии нет, сообщили в МИД РФ.
"Двадцатого ноября около 10.35 местного времени в результате минометного обстрела Дамаска, который велся с позиций террористов, один снаряд попал во внешнее ограждение Посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу. В результате разрыва 122-мм мины повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников посольства нет", — говорится в сообщении.
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