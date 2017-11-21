МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заявления, прозвучавшие на встрече президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, говорят о том, что борьба с ИГ* в САР завершится до конца этого года; в течение этого времени российские ВКС покинут страну, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Да, эти заявления говорят о том, что военная операция до конца года будет завершена. На территории Сирии ИГ*будет уничтожена до конца года, российские ВКС уйдут", — сказал сенатор.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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