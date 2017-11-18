МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью RT прокомментировал заявление Белого дома о "неуважении" России к жертвам химатак в Сирии.

Он подчеркнул, что готов подписаться под каждым словом этого заявления при условии, что оно будет обращено не к России, а к США. По его словам, Вашингтон пытается использовать механизмы ООН для того, чтобы доказывать правоту собственных решений, принятых спустя сутки после трагедии 4 апреля.

Сенатор напомнил о том, как после сообщений сирийской оппозиции о 80 жертвах химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, США нанесли удар по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. По его мнению, с момента этих событий американцы всячески пытаются "подтянуть доказательную базу" под свои действия, для чего и была создана миссия ООН-ОЗХО.

Косачев отметил, что миссия в нынешней форме потеряла перспективу и должна быть переформатирована.

"Так, как это происходило до сих пор, неприемлемо. Отсюда и занятая Россией позиция. И именно российская позиция в пользу жертв соответствующей атаки, в пользу народа Сирии, в пользу объективной истины", — заключил сенатор.

Ранее в Белом доме заявили, что решение России наложить вето на предложенный США проект резолюции о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию применения химоружия в Сирии (СМР) свидетельствует о "неуважении" Москвы к памяти жертв химатак.

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