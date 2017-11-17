"Кучу долларов дали": Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке ИГ*

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. 17 ноября 2017

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. 17 ноября 2017

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке "Исламского государства"*. Политик также усомнился в непричастности Вашингтона к выводу из Ракки десятков боевиков.

"США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ*, а сами что сделали? Кучу долларов ИГ* дали", — заявил он.

По словам Эрдогана, в Турции задаются вопросом, что американские войска делают в Сирии. Он напомнил, что США находятся в 12 тысячах километров от арабской республики, а у них там одиннадцать баз.

"При этих фактах насколько убедительны США, которые говорят, что не участвуют в этом деле, а просто наблюдают за ним?" — сказал турецкий лидер.

Он заявил, что в Анкаре прекрасно видят сценарии, разыгрываемые Вашингтоном. По его мнению, это не соответствует союзническим отношениям.

"Если мы вместе входим в НАТО, то это не значит, что мы не можем указывать им на ошибки", — отметил президент.

Кроме того, по его словам, Анкара не хочет сотрудничать с Вашингтоном "по Африну", поскольку Соединенные Штаты "постоянно нарушали" договоренности.

Также Эрдоган усомнился в непричастности США к выводу из Ракки нескольких десятков боевиков "Исламского государства"*.

Он напомнил, что Анкара призывала Вашингтон к совместной операции против ИГ* в Ракке и Манбидже. "Однако нам не удалось убедить их. Вместо этого США решили бороться с помощью одной террористической группировки против другой", — добавил президент.

Во вторник Би-би-си сообщила, что поддерживаемые коалицией арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) помогли около 250 боевикам ИГ* выйти из Ракки.

Сирийские власти заявили, что коалиция делала это и для террористов, покинувших Дейр-эз-Зор. Генсека ООН и председателя Совета Безопасности проинформировали о произошедшем.

В свою очередь, Пентагон подтвердил уход из Ракки порядка 300 боевиков ИГ* в рамках соглашения между SDF и городским советом, однако опроверг утверждения, что коалиция была одной из сторон сделки.

Прогресс на переговорах с Москвой

Также Эрдоган рассказал о прогрессе, достигнутом на переговорах с Россией и Ираном по зоне деэскалации в Идлибе. По его словам, позиции трех стран сильно сблизились.

"Операция в Идлибе продолжается, как было запланировано. <…> Мы хотим, чтобы перемирие в зоне деэскалации стало постоянным", — заключил он.

Основания для обвинений есть

Как считает профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов, у Анкары есть основания для обвинений в адрес Вашингтона.

"Такие факты, в том числе, неоднократно приводили и российские представители, есть такие факты и у Турции. И выступая сейчас с такими заявлениями, Эрдоган прежде всего стремится закрепить свои позиции в сложившейся антитеррористической коалиции Российская Федерация — Турция — Иран", — считает он.

По его словам, Анкара находится в непростом положении: с одной стороны, она "завязана" на НАТО и на Запад", а с другой — развивает связи с Россией.

"И сейчас Турция ищет баланс между двумя этими полюсами", — заключил эксперт.

Обвинения российского Минобороны

Во вторник российское Министерство обороны обвинило коалицию во главе с США в прямой поддержке ИГ* после освобождения города Аль-Букемаль. Как отметили в военном ведомстве, "союзники" не только отказались наносить удар по террористам, но и мешали действующим там ВКС.

По мнению российских военных, такие действия говорят о плохо скрываемом желании Вашингтона создать на восточном берегу Евфрата не подконтрольные сирийским властям проамериканские органы власти. Однако, как отметили в Минобороны, эти планы сорвало наступление правительственных сил.

Позиция МИД

Минобороны также сообщило, что дважды предлагало коалиции США совместные действия по уничтожению террористов на восточном берегу Евфрата. Однако в Пентагоне отказались от предложения российской стороны, объяснив это тем, что коалиция не проводит военные операции с третьими сторонами.

В свою очередь, в российском МИД выразили надежду, что Вашингтон будет строго придерживаться договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по борьбе с терроризмом.

"В средствах массовой информации все чаще обнародуются факты, свидетельствующие о том, что наши американские партнеры по борьбе с международным терроризмом на самом деле просто прикрывают экстремистов, в частности игиловцев*", — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, подобное поведение "нельзя назвать честной игрой".

*террористическая группировка, запрещенная в России

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