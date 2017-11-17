Шойгу рассказал, какое количество грузов ежедневно доставляется в Сирию

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Около 2 тысяч тонн грузов ежедневно доставляется в Сирию благодаря налаженному межведомственному взаимодействию и слаженной работе Национального центра управления обороной РФ, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Мы контролируем все перевозки как по воздуху, так и по автомобильным дорогам, морским путям сообщения… И сегодня мы гарантированно имеем все возможности для доставки в самые отдаленные районы в очень короткие сроки", — сказал Шойгу на Третьей межведомственной научно-практической конференции, посвящённой вопросам информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ.

По его словам, это дает возможность не просто передислокации больших группировок войск, но и их обеспечения на протяжении достаточно продолжительного периода.

"Могу сказать, что в среднем у нас в сутки доставляется в САР примерно 2 тысячи тонн. Это, конечно, требует больших усилий и в том числе работы управленческого звена Национального центра управления обороной РФ", — подчеркнул министр.

По его словам, кроме этого на круглосуточный контроль поставлены особо значимые производства вооружения и военной техники.

"В прошлом году мы начали контролировать в том числе отдельные объекты ВПК, которые проходят по программе реконструкции Министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более чем на 80%", — сказал Шойгу. "Все это, безусловно, возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>