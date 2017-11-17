Африн должен быть очищен от сил самообороны курдов, заявил Эрдоган

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

Бойцы отряда народной самообороны (YPG) в городе Африн недалеко от границы Сирии и Турции. Архивное фото

АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Сирийский регион Африн необходимо освободить от сил самообороны сирийских курдов (YPG) и создать там наблюдательные пункты, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Анкара считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"Африн находится около наших границ, на 50% он населен нашими арабскими братьями. Его надо зачистить от террористов YPG, а потом создать там наблюдательные пункты. Если этого не будет, то на смену одним террористам придут другие, и оккупация продолжится", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ* и YPG создали одни и те же силы, упомянув о военной поддержке YPG со стороны США.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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