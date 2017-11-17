В Кремле рассказали о темах встречи президентов России, Турции и Ирана

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана в Сочи будут обсуждаться все аспекты сирийского урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая сирийская повестка будет обсуждаться на трехсторонней встрече Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Весь спектр сирийского урегулирования", — уточнил он.

Встреча президентов трех стран состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщил накануне Кремль, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате. Планируется, что для подготовки саммита главы МИД Турции, России и Ирана проведут встречу в Анталье в конце этой недели. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что благодаря начатому в Астане процессу удалось добиться серьезных результатов, перемирие в Сирии в основном соблюдается. Теперь, по его словам, нужно сосредоточиться на политической стабильности.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>