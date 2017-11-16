Анкара подтвердила, что Эрдоган планирует посетить РФ для встречи по Сирии

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует в скором времени посетить РФ и обсудить с российским и иранским коллегами астанинский процесс и политическое урегулирование в Сирии, передает в четверг агентство Anadolu.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган посетит предположительно 22 ноября Сочи для участия в трехстороннем российско-турецко-иранском саммите по Сирии.

"Эта новость достоверная. Президент Тайип Эрдоган в скором времени вновь посетит Россию. Лидеры России, Ирана и Турции обсудят астанинский процесс и политический переходный процесс в Сирии, сделают важные выводы", — цитирует слова Боздага агентство.

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