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Война в Сирии
Война в Сирии

Явлинский выступил за вывод группировки ВКС из Сирии

15:4716.11.2017
(обновлено: 15:48 16.11.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкБомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 Военно-космических сил России. Архивное фотоБомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 Военно-космических сил России. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ТОМСК, 16 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, выступил за вывод группировки ВКС РФ из Сирии и скорейшее прекращение конфликта на Украине.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 осуществляет авиаудар по объектам террористов в Сирии. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

"У нас меньше 2% мирового ВВП. Может, лучше сначала заняться своим домом, создать экономику, чем устраивать войну в Сирии? У людей гражданская война, которая будет длиться еще лет 200, что нам там делать? Нам не хватает своих проблем? Там невозможно ничего добиться, это совершенно бессмысленно. Россия будет вечно защищать (президента Сирии Башара) Асада? Конечно, происходит трагедия, но это не наша игра", — сказал Явлинский в четверг на встрече с экспертами-общественниками в Томске.

Конфликт на Украине он назвал "большим позором" России, заявив о необходимости прекратить "агрессивное противостояние" с Киевом. "Нужно решить проблему Крыма. Нужно провести международную конференцию по проблеме Крыма. Инициировать такую международную конференцию должна Россия. Нужно решить проблему Донбасса. Там происходит ужасное кровопролитие, и это надо немедленно прекращать. И Россия должна быть инициатором этого прекращения. Очень важным вопросом при этом является обеспечение безопасности населения Донбасса. Наконец, нужно прекратить в России пропаганду ненависти, агрессии и войны по отношению к Украине", — сказал он.

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Явлинский призвал вместе с Украиной "двигаться в Европу" с точки зрения построения экономики, правовой и политической системы. Главным же вопросом в этом ключе, по его словам, является сменяемость власти. "Моя цель — смена политики. Прекращение войны с Украиной — вот моя победа. Прекращение участия в гражданской войне в Сирии – чужой стране, которая бесконечно далека от наших национальных интересов, чтобы наших солдат там перестали убивать, – вот это то, что я считаю своей победой. Нормализация отношений с миром, отмена санкций, хотя бы частичная, — вот то, что нужно российской экономике", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
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Сирия до и после начала боевых действий
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Война в Сирии
Комментарии
13 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Я считаю что сам явлинский - большой позор России !!!
16:06
16.11.2017
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Klenowiy.klen
А за что он еще выступил? Он страну не перепутал. Может ему в Америке надо выдвигаться,а конгрессмены его в Россию засунули.Это ж галимая пятая колонна. Может и Нахимов зря в Крыму погиб? Какое в кандидаты.... ,ему волчий билет надо выписывать и гнать из России метлой.Мои предки в Крыму погибали,прадед в первую мировую в Галиции погиб,еврейские большевики- начальники мой род по лагерям гноили,за трудодни мама и папа работали,досталось роду по полной.Но Россию мы всегда любили и несли в своем сердце.А он предлагает топтать все,что мне и миллионам русских свято и дорого.Сколько можно терпеть этих отпрысков,которые не стесняются справлять свою нужду на святыни былого величия моей страны и моего народа.Лично мне такие перевертыши, ненавидящие все русское и страну в которой живут,отвратительны.
16:06
16.11.2017
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