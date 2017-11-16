Явлинский выступил за вывод группировки ВКС из Сирии

ТОМСК, 16 ноя – РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, выступил за вывод группировки ВКС РФ из Сирии и скорейшее прекращение конфликта на Украине.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

"У нас меньше 2% мирового ВВП. Может, лучше сначала заняться своим домом, создать экономику, чем устраивать войну в Сирии? У людей гражданская война, которая будет длиться еще лет 200, что нам там делать? Нам не хватает своих проблем? Там невозможно ничего добиться, это совершенно бессмысленно. Россия будет вечно защищать (президента Сирии Башара) Асада? Конечно, происходит трагедия, но это не наша игра", — сказал Явлинский в четверг на встрече с экспертами-общественниками в Томске.

Конфликт на Украине он назвал "большим позором" России, заявив о необходимости прекратить "агрессивное противостояние" с Киевом. "Нужно решить проблему Крыма. Нужно провести международную конференцию по проблеме Крыма. Инициировать такую международную конференцию должна Россия. Нужно решить проблему Донбасса. Там происходит ужасное кровопролитие, и это надо немедленно прекращать. И Россия должна быть инициатором этого прекращения. Очень важным вопросом при этом является обеспечение безопасности населения Донбасса. Наконец, нужно прекратить в России пропаганду ненависти, агрессии и войны по отношению к Украине", — сказал он.

Явлинский призвал вместе с Украиной "двигаться в Европу" с точки зрения построения экономики, правовой и политической системы. Главным же вопросом в этом ключе, по его словам, является сменяемость власти. "Моя цель — смена политики. Прекращение войны с Украиной — вот моя победа. Прекращение участия в гражданской войне в Сирии – чужой стране, которая бесконечно далека от наших национальных интересов, чтобы наших солдат там перестали убивать, – вот это то, что я считаю своей победой. Нормализация отношений с миром, отмена санкций, хотя бы частичная, — вот то, что нужно российской экономике", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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