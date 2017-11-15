МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство обороны наказало виновника публикации фото из игры вместо подтверждающего информацию материала, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во вторник ведомство распространило заявление , что США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Аль-Букемаля террористам, и сопроводило документ фотоматериалами. Ряд СМИ обратил внимание, что на них изображена компьютерная графика. Министерство позже разъяснило, что сотрудник ошибочно разместил кадры, и опубликовало подлинное фото.

"В Минобороны сказали, что, скажем так, исполнитель, который допустил эту оплошность, был наказан соответствующим образом",— сказал Песков журналистам.

Он добавил, что не стоит преувеличивать значение этой ошибки, так как ведомство своевременно ее исправило.

Как отмечали в министерстве, американские военные обосновывали отказ от авиаударов тем, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". При этом США не ответили на запросы командования российской группировки, почему террористы, которые выходят из города на боевой технике и с тяжелым вооружением, в подконтрольной международной коалиции зоне проводят перегруппировку для атаки на сирийские войска.

В доказательство Минобороны привело снимки колонны боевиков ИГ*, которая направляется в сторону сирийско-иракской границы.

* "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация

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