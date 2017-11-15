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Война в Сирии
Война в Сирии

"Позволили уйти": Минобороны обвинило США в прямой поддержке ИГ*в Сирии

02:1615.11.2017
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© AP Photo / Arab 24 networkСилы США в Сирии. Архивное фотоСилы США в Сирии. Архивное фото
© AP Photo / Arab 24 network

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России обвинило западную коалицию во главе с США в прямой поддержке боевиков ИГ* после освобождения города Аль-Букемаль, последнего оплота "Исламского государства"* в Сирии.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Минобороны обнародовало фото ухода колонн боевиков ИГ* из Аль-Букемаля
Как отметили в военном ведомстве, "союзники" не только отказались наносить удар по террористам, но и мешали действующей у Аль-Букемаля российской авиации.

По мнению российских военных, такие действия говорят о плохо скрываемом желании Соединенных Штатов создать на восточном берегу Евфрата не подконтрольные сирийским властям проамериканские органы власти. Однако, как отметили в Минобороны, эти планы были сорваны стермительным наступлением правительственных сил.

Прямое взаимодействие ИГ* и США

В Минобороны России сообщили, что операция по освобождению Аль-Букемаля, которая завершилась на прошлой неделе, "выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ* возглавляемой США коалицией".

Министр обороны США Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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"Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США коалиции с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГ* на восточном берегу реки Евфрат. Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГ*", — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Прикрывают террористов

В российском оборонном ведомстве считают, что действия коалиции показывают, что стремительное наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы Вашингтона по "установке на территориях на восточном берегу Евфрата проамериканских органов власти". Также Минобороны подозревает, что в качестве проамериканских сил могли бы выступить террористы ИГ*, "притворяющиеся"Сирийскими демократическими силами (СДС). Таким образом боевики смогли бы контролировать город. В качестве доказательств ведомство приводит "обнаруженные в Аль-Букемале флаги, используемые формированиями СДС".

"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке", — сообщили в Минобороны.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Позиция США

Автомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США на улице Сирии. Архивное фто
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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В Минобороны также отметили, что американские военные ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и "теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" от 1949 года.

В соответствии с документом, "лица, которые сложили оружие… должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации".

Однако, как подчеркивают российские военные, США "ничего не смогли ответить" на вопрос о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики террористической группировки ИГ* осуществляют в подконтрольной коалиции зоне перегруппировку для новых атак на правительственные войска.

Кроме того, в Пентагоне также прокомментировали обвинения в адрес США в поддержке терроризма. Представитель коалиции полковник Райан Диллон назвал заявления Минобороны России "бездоказательными", "неточными" и "абсолютно ложными".

Мешали российским ВКС

Посетитель на открытии выставки Сирия. Фотохроники войны в здании Европейского парламента в Страсбурге. 14 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Минобороны России подчеркнуло, что американские власти создавали условия для безопасного вывода отступавших боевиков. В частности, авиация западной коалиции "пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России".

Российские военные рассказали, что ударные самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля. При этом запрет на полеты в данной зоне самолетов коалиции ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, подчеркивают в Минобороны.

Экспертное мнение

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, комментируя ситуация со взаимодействием США с террористической группировкой, заявил, что Вашингтон, помогая боевикам уйти из Аль-Букемаля, в долгосрочной перспективе
ставят под угрозу безопасность союзников по коалиции и свою собственную. Эксперт подчеркнул, что в последующем эти боевики могут вернуться на родину.

"Подобные действия США идут вразрез с политикой многих стран и международных организаций, которые признали ИГ* террористической организацией", — отметил он.

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. Архивное фото
© Минобороны РФ
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Мураховский также подчеркнул, что США использовали такую же практику при выводе террористических сил из района Ракки.

"Были подвезены автобусы, в которые боевики загрузились с вооружением и семьями", — сказал он.

Генерал-майор запаса, глава совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев выразил мнение, что Вашингтон пытается препятствовать борьбе с терроризмом, заявляя, что боевики сдаются в плен.

Офицер уверен, что американские специалисты и технологи стремятся усложнить миротворческий процесс в Сирии, при этом сохраняя так называемую "вооруженную оппозицию".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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