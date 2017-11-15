"Позволили уйти": Минобороны обвинило США в прямой поддержке ИГ*в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России обвинило западную коалицию во главе с США в прямой поддержке боевиков ИГ* после освобождения города Аль-Букемаль, последнего оплота "Исламского государства"* в Сирии.
По мнению российских военных, такие действия говорят о плохо скрываемом желании Соединенных Штатов создать на восточном берегу Евфрата не подконтрольные сирийским властям проамериканские органы власти. Однако, как отметили в Минобороны, эти планы были сорваны стермительным наступлением правительственных сил.
Прямое взаимодействие ИГ* и США
В Минобороны России сообщили, что операция по освобождению Аль-Букемаля, которая завершилась на прошлой неделе, "выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ* возглавляемой США коалицией".
Прикрывают террористов
В российском оборонном ведомстве считают, что действия коалиции показывают, что стремительное наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы Вашингтона по "установке на территориях на восточном берегу Евфрата проамериканских органов власти". Также Минобороны подозревает, что в качестве проамериканских сил могли бы выступить террористы ИГ*, "притворяющиеся"Сирийскими демократическими силами (СДС). Таким образом боевики смогли бы контролировать город. В качестве доказательств ведомство приводит "обнаруженные в Аль-Букемале флаги, используемые формированиями СДС".
"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке", — сообщили в Минобороны.
Позиция США
В соответствии с документом, "лица, которые сложили оружие… должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации".
Однако, как подчеркивают российские военные, США "ничего не смогли ответить" на вопрос о том, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики террористической группировки ИГ* осуществляют в подконтрольной коалиции зоне перегруппировку для новых атак на правительственные войска.
Кроме того, в Пентагоне также прокомментировали обвинения в адрес США в поддержке терроризма. Представитель коалиции полковник Райан Диллон назвал заявления Минобороны России "бездоказательными", "неточными" и "абсолютно ложными".
Мешали российским ВКС
Российские военные рассказали, что ударные самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля. При этом запрет на полеты в данной зоне самолетов коалиции ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, подчеркивают в Минобороны.
Экспертное мнение
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский, комментируя ситуация со взаимодействием США с террористической группировкой, заявил, что Вашингтон, помогая боевикам уйти из Аль-Букемаля, в долгосрочной перспективе
ставят под угрозу безопасность союзников по коалиции и свою собственную. Эксперт подчеркнул, что в последующем эти боевики могут вернуться на родину.
"Подобные действия США идут вразрез с политикой многих стран и международных организаций, которые признали ИГ* террористической организацией", — отметил он.
"Были подвезены автобусы, в которые боевики загрузились с вооружением и семьями", — сказал он.
Генерал-майор запаса, глава совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил Владимир Богатырев выразил мнение, что Вашингтон пытается препятствовать борьбе с терроризмом, заявляя, что боевики сдаются в плен.
Офицер уверен, что американские специалисты и технологи стремятся усложнить миротворческий процесс в Сирии, при этом сохраняя так называемую "вооруженную оппозицию".
* Террористическая организация, запрещенная в России
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