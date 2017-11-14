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Война в Сирии
Война в Сирии

Штурм последнего оплота ИГ* в Сирии: Минобороны рассказало о действиях США

14:3014.11.2017
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© Минобороны РФАвтомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017
© Минобороны РФ

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Минобороны России после освобождения города Аль-Букемаль, последнего оплота "Исламского государства"* в Сирии, обвинило возглавляемую США коалицию в прямой поддержке отступавших боевиков.

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017
© Минобороны РФ
Минобороны обвинило США в прямой поддержке боевиков в Сирии

По заявлению российского ведомства, "союзники" сквозь пальцы смотрели на перегруппировку боевиков на своей территории, отказывались наносить по ним удар, а самолеты коалиции пытались мешать действующей у Аль-Букемаля российской авиации.

За этими действиями, по мнению Минобороны РФ, кроется плохо скрываемое желание Штатов создать на восточном берегу Евфрата не подконтрольные Дамаску проамериканские органы власти. Стремительное наступление правительственных войск сорвало эти планы, констатируют российские военные.

Убежище для террористов

По заявлению Минобороны России, завершившаяся в конце минувшей недели операция "выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГ* возглавляемой США коалицией", в доказательство чего представлены фото с беспилотников.

Автомобильная колонна боевиков ИГ*, выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017
© Минобороны РФ
Минобороны обнародовало фото ухода колонн боевиков ИГ* из Аль-Букемаля

На снимках, сделанных, по сообщению МО РФ, в минувший четверг (в тот же день было официально объявлено об освобождении города), видно, как боевики ИГ*, спасаясь от ударов ВКС РФ и правительственных войск, "многокилометровыми колоннами уходят в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе".

"Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США коалиции с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГ* на восточном берегу реки Евфрат. Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГ*", — говорится в релизе Минобороны.

Аргументы в защиту террористов

Согласно сообщению, американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и "теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" от 1949 года.

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков у города Абу-Кемаль. 8 ноября 2017
© AP Photo / Syrian Central Military Media
США отказались наносить удары по отступающим из Аль-Букемаля террористам

Согласно конвенции, "лица, которые сложили оружие… должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации".

При этом на вопрос, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением игиловцы осуществляют в подконтрольной коалиции зоне перегруппировку для новых атак на правительственные войска, американцы "ничего ответить не смогли", констатирует МО РФ.

Как коалиция мешала ВКС России

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017
© Минобороны РФ
Самолеты коалиции США пытались помешать операции ВКС, заявили в Минобороны
Более того, для безопасного вывода отступавших боевиков авиация коалиции "пыталась создавать помехи действующим в данном районе самолетам ВКС России", отмечает Минобороны.

 

С этой целью ударные самолеты коалиции входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг Аль-Букемаля. При этом запрет на полеты в данной зоне самолетов коалиции ранее был согласован и одобрен Центром совместных воздушных операций на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, подчеркивают российские военные.

Зачем это Америке

По мнению Минобороны России, действия коалиции "свидетельствуют о том, что стремительное наступление сирийских войск в Аль-Букемале сорвало планы США по созданию неподконтрольных сирийскому правительству проамериканских органов власти для управления территориями на восточном берегу Евфрата".

Автомобильная колонна боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), выходящих из Аль-Букемаля в сторону сирийско-иракской границы. 9 ноября 2017
© Минобороны РФ
В Минобороны рассказали, как наступление в Аль-Букемале помешало США
При этом в роли местных проамериканских сил, якобы контролирующих город, должны были выступить сами боевики ИГ*, "перекрасившиеся" в цвета Сирийских демократических сил (СДС), утверждает Минобороны. Это, по заявлению российских военных, подтверждается "обнаруженными в Аль-Букемале флагами, используемыми формированиями СДС".

"Данные факты являются неоспоримым подтверждением того, что Соединенные Штаты, имитируя для мирового сообщества непримиримую борьбу с международным терроризмом, на деле обеспечивают прикрытие боеспособных отрядов ИГ* для восстановления их боеспособности, перегруппировки и использования их в продвижении американских интересов на Ближнем Востоке", — заключает российское военное ведомство.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии

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