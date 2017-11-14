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Мнение: объяснения США по поводу их действий в Сирии – это лишь прикрытие

14:5814.11.2017
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© AFP 2017 / Angus MacKinnonИстребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном мореИстребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном море
© AFP 2017 / Angus MacKinnon
Минобороны РФ сообщило об отказе США наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля силам ИГ*. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение относительно возможных мотивов действий американских военных.

США отказались наносить авиаудары по уходящим из сирийского Абу-Кемаля силам ИГ*, сообщает Минобороны. 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис проводит пресс-конференцию в Брюсселе, Бельгия. 9 ноября 2017
© AFP 2017 / John Thys
Мнение: пока Россия присутствует на Ближнем Востоке, США "спят неспокойно"
Американцы ссылались на то, что боевики "добровольно сдаются им в плен" и теперь подпадают под положения Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными".

При этом командование российской группировки спрашивало, почему террористы с боевой техникой и тяжелым вооружением перегруппируются в подконтрольной международной коалиции зоне. Американцы ничего ответить не смогли. 

Сирийская армия ведет обстрел позиций боевиков в районе сирийско-иракской границы
© AP Photo / Syrian Central Military Media
Мнение: якобы возвращение ИГ* в Абу-Кемаль – информационный вброс
Кроме того, самолеты коалиции пытались "создавать помехи" авиации ВКС в районе Абу-Кемаля: они входили в воздушное пространство над 15-километровой зоной вокруг города. Очевидно, американцы хотели безопасно вывести отступающих террористов из-под ударов правительственных войск. 

Девятого ноября сирийские войска объявили о возвращении полного контроля над Абу-Кемалем – последним оплотом ИГ*. Правительственные войска смогли взять расположенный в провинции Дейр-эз-Зор город при поддержке ВКС. В то же время международная коалиция во главе с США собиралась вести наступление на Абу-Кемаль. 

По данным Минобороны, от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии.  

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал свои соображения относительно возможных мотивов действий американских военных в Сирии. 

"Позиция США, мешающая ВКС России вести борьбу с террористами под маркой того, что те сдаются в плен, является не более чем прикрытием. Главная цель американских специалистов и политтехнологов – любыми способами создавать сложности и проблемы для мирного урегулирования в Сирии, сохранять хоть какие-то возможности, силы и средства так называемой "вооруженной оппозиции". Это делается с той перспективой, чтобы их, включая и "Джебхат ан-Нусру"*, и ИГ*, и близкие к ним вооруженные группировки сохранить для оказания политического давления на процессы урегулирования в Сирии. Это, к сожалению, все больше и больше становится основным смыслом и практических действий, и политических шагов США, а также главным смыслом их информационной деятельности", – считает Владимир Богатырев.                    

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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