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Война в Сирии
Война в Сирии

Долгая дорога домой: вдовы боевиков ИГ* возвращаются в Россию

01:2614.11.2017
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© AP Photo / Khalid MohammedЗадержанный спецназом боевик. Архивное фотоЗадержанный спецназом боевик. Архивное фото
© AP Photo / Khalid Mohammed

ГРОЗНЫЙ, 14 ноя — РИА Новости. Две многодетные матери из Уфы оказались в Сирии против своей воли: их вывезли на подконтрольную ИГ* территорию мужья, заманив перспективой отдыха в Турции. После гибели мужей Руфина Лапшина и Рамина Шарипова неоднократно пытались бежать, хотя стремление вырваться на свободу могло стоить им жизни.

Сирийские военные и бойцы с оружием около города Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© AP Photo / SANA
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Женщинам удалось выжить, возможно благодаря детям, но пришлось пройти через тюрьмы. Мама Рамины говорит, что "они (боевики) их уже ненавидели" за бесконечные проблемы, которые они создавали. В своих аудиопосланиях Рамина называет боевиков ИГ* не иначе как "сволочами, которые нас тут держат" и жалуется на отсутствие денег, чтобы оплатить проводника. Долгая дорога домой длиной в 2,5 года закончилась в понедельник — Рамина и Руфина, наконец, с группой спасенных из горячих точек Сирии женщин и детей прилетели в Грозный, для них это все равно, что дома. Главное – в России.

Мама не знает о гибели Славы

Белокурая и стройная девушка среди встречающих в грозненском аэропорту рейс из Сирии с очередной группой спасенных сразу привлекает внимание. Ольга Лапшина из Уфы встречает в Грозном семью брата Вячеслава, который погиб в Сирии. Она отказывается говорить на камеру, объясняя, что боится привлечь внимание матери, которая даже не подозревает о том, что сына больше нет.

"Слава с женой и тремя детьми уехал в Турцию в июне 2015 года на отдых по путевке, и там они остались. Позднее он перебрался в Сирию. В марте 2016 года он погиб. Мама до сих пор думает, что он в Турции, я не смогла ей сказать том, что брата больше нет", — рассказала РИА Новости Ольга.

Иракский мальчик на месте авиаудара в Мосуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
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По ее словам, Вячеслав Лапшин (1981 года рождения) — профессиональный спортсмен и чемпион мира по боксу. Он 15 лет назад принял ислам, но семья отнеслась к этому спокойно.

"Мы продолжали жить как обычно, ничего особо в нашей жизни не изменилось. Мы с ним погодки, были очень близки, не могу понять, что его подвигло уехать в Сирию?" — недоумевает Ольга.

Она предположила, что "в мечети, которую он посещал, могли запудрить мозги Славе".

Ольга говорит, что общалась с братом, даже когда он перебрался в Сирию.

"Он очень хотел вернуться назад, я чувствовала в его голосе усталость и разочарование, но они не могли выбраться оттуда, я подозреваю, что он сознательно пошел на эту смерть, чтобы покончить со всем этим ужасом", — считает сестра.

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
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Она испытывает чувство вины перед матерью за свое малодушие, за то, что сразу не сообщила ей о смерти сына.

"Не знаю, простит ли она меня, я, возможно, виновата перед ней, она имела право знать, но я подумала, будет лучше, если вернется невестка с детьми и сама все ей расскажет", — мучится сомнениями Ольга.

Тридцатилетняя сноха Руфина прилетела с четырьмя детьми в возрасте от двух месяцев до десяти лет. После гибели мужа она была вынуждена, по словам Ольги, выйти замуж за другого, тогда и родился четвертый ребенок — Адам.

"Она 11 раз пыталась бежать оттуда, и 11 раз ее сажали в тюрьму, теперь наконец-то она доберется до дома", — с грустью говорит Ольга. Руфина — круглая сирота, дома, в Уфе ее ждет безрадостная встреча с мамой Вячеслава, которой предстоит узнать о самой тяжелой в ее жизни потере — смерти единственного сына.

Радость и грусть

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
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Гуля Шарипова прилетела тоже из Уфы вместе с Ольгой. На фоне грустной девушки она выглядит счастливой и оживленной — возвращается ее дочь с внуками.

"Мы не видели Рамину два с половиной года, я так счастлива и благодарна всем, кто помог нашим детям вернуться", — не сдерживает слез Гуля.

История ее дочери во многом схожа с остальными, только они с мужем переехали в Анталию, успели обзавестись там жильем и обустроить свой быт, когда внезапно у него созрело решение уехать в Сирию.

"Рамина закончила географический факультет Башкирского университета, они уехали с тремя детьми, младшему ребенку — пять лет", — говорит мама. По ее словам, внезапно связь с дочерью прервалась в 2015 году, позже она тайком позвонила уже из Сирии, так и узнали родители о смене места жительства. Рамина, как и Руфина, пыталась бежать, но все оборачивалось заключением.

Во вторник обе семьи через Москву вернутся домой. Ближневосточные скитания двух молодых женщин закончились, только вернулись они с полусиротами на руках и тяжелыми травмами в душе.

Почти 90 женщин и детей вернулись с августа на родину из Сирии, куда они выехали с мужьями, примкнувшими к ИГ*. Среди них не только россияне, но и граждане Казахстана и Узбекистана. В группе прибывших в понедельник семь женщин и детей из двух среднеазиатских республик. Во вторник они тоже вернутся на родину.

* Запрещенная в России террористическая организация

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