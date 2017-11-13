Эрдоган высоко оценил астанинские переговоры по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президенто РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президенто РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Переговоры в Астане, договоренности о создании в САР зон деэскалации внесли вклад в снижение насилия в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нам удалось обсудить региональные и международные вопросы. Это касается особенно последних развитий сирийского кризиса. Мы считаем, что астанинские встречи и зоны деэскалации внесли определенный вклад в снижение насилия в этом регионе", — сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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