Российские саперы за сутки уничтожили 378 боеприпасов в Дейр-эз-Зоре

ХМЕЙМИМ (Сирия), 13 ноя — РИА Новости. Российские саперы проверили за сутки в сирийском Дейр-эз-Зоре и его окрестностях 35 гектаров территорий, обнаружив и уничтожив 378 взрывоопасных предметов, сообщил в понедельник Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

"Российскими саперами международного противоминного центра ВС РФ совместно с сирийскими специалистами в городе Дейр-эз-Зор за сутки проверено 35 гектаров территории города и прилегающих к нему районов, пять зданий, обнаружено и уничтожено 378 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что администрация провинции Дейр-эз-Зор при поддержке российских офицеров отдела Центра, развернутого в Дейр-эз-Зоре на левом берегу Евфрата, приступила к восстановлению деятельности органов местного управления в районах, освобожденных от террористической организации ИГ*.

Генштаб ВС Сирии заявил в начале ноября об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков ИГ*. Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как Дейр-эз-Зор расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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