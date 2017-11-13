Путин обсудит с Эрдоганом урегулирование в Сирии, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре. архивное фото

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, включая политическое урегулирование и его перспективы, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина 13 ноября.

"Президент полетит в Сочи, где состоится его общение с президентом Турции Эрдоганом. Главным образом на повестке дня – положение дел в Сирии. Вы знаете, что вопросы функционирования зон деэскалации, продолжение процесса политического урегулирования, перспективы развития этого процесса. Все будет обсуждаться двумя президентами", — сказал Песков.