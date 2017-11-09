Правительственные войска взяли под контроль последний оплот ИГ* в Сирии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сирийская армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, являющийся последним оплотом террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в стране. Об этом сообщил РИА Новости полевой командир вооруженных сил.

Солдаты и офицеры, по словам военного, приступили к прочесыванию города, чтобы очистить его от мин и взрывных устройств, оставленных террористами.

Как отметил представитель сирийской армии, террористы бегут из-за стремительного наступления правительственных войск, а также продвижения союзных сил со стороны Хмеймы в провинции Хомс. По его данным, боевики отступают в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

"Абу-Кемаль – это последний оплот боевиков, но при этом надо понимать, что тактика боевиков меняется, они готовы перейти к террористическим актам, скрытой партизанской войне. Потребуются серьезные силы и правительственных войск, и специальных служб для того, чтобы продолжить очищать сирийскую землю от боевиков террористических организаций", – прокомментировал успех сирийской армии в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.

При поддержке ВКС

Район Абу-Кемаля, захваченный боевиками, до этого неоднократно подвергался ударам российской авиации.

Так, в начале ноября шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 и подлодка "Колпино" нанесли массированный удар по позициям "Исламского государства"* вблизи города. Целями атаки стали склады оружия и боеприпасов, скопления боевиков и командные пункты террористов.

В операции участвовали бомбардировщики Су-24 и Су-34, которые поднялись в небо с авиабазы "Хмеймим", их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35 и Миг-29.

Дизельная подлодка "Колпино", в свою очередь, запустила шесть крылатых ракет "Калибр" из подводного положения с расстояния свыше 650 километров.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявил, что от террористов уже освобождено более 90 процентов территории Сирии.

Он напомнил, что в тесном взаимодействии с сирийскими властями, зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения.

В ноябре коалиция заявила, что в силы ИГ* в Ираке почти разгромлены.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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