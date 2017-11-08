РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: после взятия Абу-Кемаля в Сирии на очереди – мирное строительство

19:0908.11.2017
(обновлено: 19:13 08.11.2017)
03860
© AFP 2017 / StringerОперация против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-ЗорОперация против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор
© AFP 2017 / Stringer
Сирийская армия окружила Абу-Кемаль – последний оплот ИГ* в стране. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил значимость этого события в борьбе с террористами в Сирии.

Сирийские войска и союзные силы замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль – последнего оплота группировки "Исламское государство"* в стране, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль", – сказал собеседник агентства.

Удар Калибров по объектам ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ) в Сирии
© Минобороны РФ
Военный эксперт: удары ВКС приближают Сирию к свободе от ИГ*

По словам источника, правительственные силы планируют освободить город в ближайшие несколько дней.

Последней крупной победой сирийской армии стало возвращение контроля над Дейр-эз-Зором. 5 сентября передовые отряды прорвали трехлетнюю блокаду города с западного направления и практически сразу перешли в наступление на его восточных окраинах. Затем правительственные войска сломили сопротивление ИГ* на главном южном въезде в город, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы.

После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, военные вышли к западному берегу Евфрата. Спустя несколько недель правительственные силы уничтожили крупный оплот террористов близ Абу-Кемаля – в городе Меядин.

Военнослужащие во время мероприятий по разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор. 4 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Эксперт: взятие Дейр-эз-Зора – важный шаг к полному освобождению Сирии

3 ноября командование объявило о восстановлении полного контроля над Дейр-эз-Зором.

Район Абу-Кемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на этот город.

В российском Минобороны отмечали, что от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. В ноябре коалиция заявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что окружение Абу-Кемаля – значимое событие в борьбе с террористами в Сирии.

"Тяжелые бои идут в районе Дейр-эз-Зора. И на сегодняшний день окружение Абу-Кемаля – это, конечно же, значительное событие в ходе боевых действий, которые ведут войска Сирийской Арабской Республики. Потому что вся общественность в ожидании того, что именно этот последний оплот боевиков "Исламского государства"* падет. И, конечно, после взятия Абу-Кемаля, видимо, приступят к мирному строительству и переходу к политическому консенсусу правительственных сил и оппозиции в Сирии", – сказал Андрей Кошкин.

Однако, по его словам, и после взятия Абу-Кемаля борьба против террористов в Сирии продолжится.

"Абу-Кемаль – это последний оплот боевиков, но при этом надо понимать, что тактика боевиков меняется, они готовы перейти к террористическим актам, скрытой партизанской войне. Потребуются серьезные силы и правительственных войск, и специальных служб для того, чтобы продолжить очищать сирийскую землю от боевиков террористических организаций", – отметил военный политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена