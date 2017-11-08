Мнение: после взятия Абу-Кемаля в Сирии на очереди – мирное строительство

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор

Операция против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор

Сирийская армия окружила Абу-Кемаль – последний оплот ИГ* в стране. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил значимость этого события в борьбе с террористами в Сирии.

Сирийские войска и союзные силы замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль – последнего оплота группировки "Исламское государство"* в стране, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Сирийская армия взяла Абу-Кемаль под огневой контроль", – сказал собеседник агентства.

По словам источника, правительственные силы планируют освободить город в ближайшие несколько дней.

Последней крупной победой сирийской армии стало возвращение контроля над Дейр-эз-Зором. 5 сентября передовые отряды прорвали трехлетнюю блокаду города с западного направления и практически сразу перешли в наступление на его восточных окраинах. Затем правительственные войска сломили сопротивление ИГ* на главном южном въезде в город, обеспечив безопасность идущей из Пальмиры трассы.

После, выбив террористов со стратегических высот на юго-западе города, военные вышли к западному берегу Евфрата. Спустя несколько недель правительственные силы уничтожили крупный оплот террористов близ Абу-Кемаля – в городе Меядин.

3 ноября командование объявило о восстановлении полного контроля над Дейр-эз-Зором.

Район Абу-Кемаля в этом и прошлом месяце подвергался ударам российской авиации. В то же время международная коалиция во главе с США, которая, как и Россия, борется с ИГ*, собиралась вести наступление на этот город.

В российском Минобороны отмечали, что от боевиков освобождено уже более 90% территории Сирии. В ноябре коалиция заявила, что в Ираке террористическая группировка почти разгромлена.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что окружение Абу-Кемаля – значимое событие в борьбе с террористами в Сирии.

"Тяжелые бои идут в районе Дейр-эз-Зора. И на сегодняшний день окружение Абу-Кемаля – это, конечно же, значительное событие в ходе боевых действий, которые ведут войска Сирийской Арабской Республики. Потому что вся общественность в ожидании того, что именно этот последний оплот боевиков "Исламского государства"* падет. И, конечно, после взятия Абу-Кемаля, видимо, приступят к мирному строительству и переходу к политическому консенсусу правительственных сил и оппозиции в Сирии", – сказал Андрей Кошкин.

Однако, по его словам, и после взятия Абу-Кемаля борьба против террористов в Сирии продолжится.

"Абу-Кемаль – это последний оплот боевиков, но при этом надо понимать, что тактика боевиков меняется, они готовы перейти к террористическим актам, скрытой партизанской войне. Потребуются серьезные силы и правительственных войск, и специальных служб для того, чтобы продолжить очищать сирийскую землю от боевиков террористических организаций", – отметил военный политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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