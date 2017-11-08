Столтенберг: уничтожение позиций ИГ* в Сирии и Ираке не приведет к победе

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Уничтожение позиций ИГ* ("Исламское государство"*, запрещено в РФ) в Сирии и Ираке не приведет к окончательной победе над этой террористической группировкой, борьба займет время, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нужно быть готовыми к тому, что борьба с ИГИЛ* – это война поколения, она займет время", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, "нужно быть готовыми, что ИГИЛ* или его некое его продолжение останется угрозой для стран-членов НАТО".

"Я не думаю, что мы нанесем окончательную победу, хотя это и важный шаг, если нам удастся выбить их с подконтрольных им территорий в Ираке и Сирии", — заявил генсек НАТО.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.