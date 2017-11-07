Джонсон обвинил Россию в "слепой поддержке" режима Асада в Сирии

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обвинил Россию в "слепой поддержке" режима сирийского президента Башара Асада.

"Я рад тому, как Америка и Россия поддерживают тесную связь относительно будущего Сирии, и мы должны подчеркивать, что вместо того, чтобы слепо поддерживать кровавый режим даже после того, как следователи ООН признали его силы виновными в использовании зарина, Россия должна присоединиться к международному сообществу и поддержать урегулирование путем переговоров", — сказал Джонсон, выступая во вторник в парламентском комитете по международным отношениям.

Несколько дней назад совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.

Как сообщило постпредство США после презентации доклада, "СМР пришел к заключению, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года".

Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.

Россия с осени 2015 года по запросу сирийских властей наносит удары по позициям террористов в Сирии. Коалиция во главе с США действует в Сирии без разрешения сирийских властей.

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