Джонсон обвинил Россию в "слепой поддержке" режима Асада в Сирии

ЛОНДОН, 7 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в очередной раз обвинил Россию в "слепой поддержке" режима сирийского президента Башара Асада.
Несколько дней назад совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.
Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.
Россия с осени 2015 года по запросу сирийских властей наносит удары по позициям террористов в Сирии. Коалиция во главе с США действует в Сирии без разрешения сирийских властей.
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