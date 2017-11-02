"Географический абсурд": Конашенков ответил на заявление США о Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Минобороны России прокомментировали заявление коалиции во главе с США по Дейр-эз-Зору. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в частности, обвинил командующего силами спецопераций коалиции Джеймса Джеррарда в незнании географии.

Командующий силами специальных операций коалиции Джеймс Джеррард ранее заявил, что тысячи мирных жителей бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин, но не от террористов ИГ*, а от правительственных сил. По его словам, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север — на территории, подконтрольные"Сирийским демократическим силам".

"Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев", — заявил Конашенков.

"Странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ* Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Меядина. Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населенный арабами, а на север", — добавил российский генерал.

Он также отметил, что на "север", в сторону освобожденной Ракки, сирийцы не бегут, потому что после бомбардировок коалиции "нет и самой Ракки".

По словам представителя Минобороны, Меядин освободили от ИГ* более двух недель назад, поэтому "тысячи сирийцев не "бегут" туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гумпомощью, которую поставляет российский Центр примирения враждующих сторон и международные гуманитарные организации".

Кроме того, Конашенков обвинил представителей коалиции в стремлении выдавать желаемое за действительное в Сирии, заявив, что они не знают реальную обстановку "на земле".

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки "Исламское государство"*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

США "переводят стрелки"

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал заявления американских военных элементом информационной войны.

"И Россия, и сирийское правительство обвиняют США в варварских методах ведения войны в Ракке, где были разрушения, жертвы среди мирного населения и большое число беженцев", — отметил он.

По его словам, штурм Маядина, в отличие от Ракки, затянулся не так сильно: его взяли буквально за полторы-две недели, больших разрушений не было.

"А американцы отвечают банальным "переводом стрелок": игнорируя реальную фактуру, они говорят, что Россия и Сирия якобы нарушают права человека, неправильно ведут войну", — подчеркнул эксперт.

Рожин добавил, что коалиция не хочет комментировать свои действия.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре

"Хотят запутать следы. Но делают это достаточно топорно, (американский) генерал непрофессионально отнесся к выполнению задачи", — заключил он.

Ранее в ООН сообщили, что более 90 тысяч жителей провинции Дейр-эз-Зор бежали из своих домов за последнюю неделю из-за операции против террористов "Исламского государства"*.

Представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик также указал на то, что у 15 тысяч жителей города Аль-Маядин и окружающих районов нет доступа к медицинским услугам, потому что все больницы и пункты медобслуживания перестали работать из-за авиаударов.

Осведомленный источник на месте сообщил РИА Новости, что правительственные войска наступают на террористов в Дейр-эз-Зоре с нескольких направлений, уже удалось зачистить от террористов часть деревень вдоль Евфрата. В самом городе, по данным источника, террористы несут большие потери.

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* бегут из захваченных жилых кварталов сирийского Дейр-эз-Зора, опасаясь полного окружения, добавил собеседник агентства.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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