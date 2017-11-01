Россия назвала последний доклад ОЗХО по химатакам в Сирии любительским

ООН, 1 ноя — РИА Новости. Последний доклад совместной миссии ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) носит любительский характер, заявили в постпредстве России при ООН.

Во вторник постпредство направило в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН предварительные оценки российских специалистов вышедшего на прошлой неделе доклада.

"Если внимательно прочитать доклад, то его трудно назвать профессионально подготовленным. Скорее, он носит любительский характер и основан преимущественно на предположениях и избирательном использовании фактов", — говорится в распространенном письме.

Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии ранее представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ (запрещена в РФ) использовали иприт.

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