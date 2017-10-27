Российские беспилотники ведут круглосуточный контроль в Сирии, заявил Шойгу

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Российские разведывательные беспилотники обеспечивают круглосуточный контроль обстановки в Сирии, осуществляя более тысячи вылетов в месяц; с начала действий российской группировки в Сирии они применялись 16 тысяч раз, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства в пятницу.

"Сирийский опыт показывает, что в современных войнах и вооруженных конфликтах возрастает роль робототехнических комплексов. Силами беспилотников обеспечивается круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии", — заявил Шойгу.

По его словам, с начала сирийской операции интенсивность использования беспилотников возросла более чем в 2,5 раза. "Если в 2015 году ежемесячно выполнялось до четырехсот разведвылетов, то сегодня каждый месяц совершается свыше 1 тысячи запусков беспилотных летательных аппаратов", — сказал министр.

Он отметил, что всего за время действий российской группировки в Сирии беспилотники применялись 16 тысяч раз, их общий налет составил 96 тысяч часов. "Применение беспилотных летательных аппаратов заметно повысило возможности авиации, ракетных войск и артиллерии по уничтожению объектов бандформирований", — подчеркнул Шойгу.

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