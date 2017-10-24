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Война в Сирии
Война в Сирии

Джонсон разочарован российским вето при голосовании в СБ ООН по Сирии

21:3924.10.2017
(обновлено: 21:42 24.10.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фотоГлава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЛОНДОН, 24 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон разочарован российским вето при голосовании по проекту резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Министр считает, что такой шаг показывает желание сирийских властей что-то скрыть.

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Небензя назвал голосование СБ ООН по Сирии срежиссированным спектаклем
РФ во вторник заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции США о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. РФ выступила против рассмотрения данного вопроса до представления доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуне 4 апреля. Доклад должен быть представлен Совбезу 26 октября, тогда как мандат экспертов СМР истекает 17 ноября.

"Мы крайне огорчены тем, что мандат миссии не продлен… Вето РФ означает, что через месяц миссия прекратит существование. Она больше не сможет работать над поиском тех, кто несет ответственность за использование химического оружия в Сирии. Вето предполагает, что сирийскому режиму есть что скрывать, оно создает риск того, что силы (президента Сирии Башара) Асада и "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация — ред.) могут избежать ответственности за эти гнусные преступления", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении Джонсона.

Как отметил министр, в 2013 году Россия заявила, что обеспечила уничтожение Сирией всех химических вооружений.

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Россия заблокировала резолюцию СБ ООН о расследовании химатак в Сирии
"Миссия обнаружила, что с тех пор сирийский режим использовал химическое оружие три раза. Реакция России заключается не в удваивании усилий по разоружению, а в прекращении расследования", — заявил Джонсон.

"Великобритания не даст России остановить наше сотрудничество с международными партнерами в поиске справедливости для жертв и в предотвращении использования химического оружия кем-либо и где-либо", — подчеркнул он.

Между тем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности ООН во вторник выглядело как срежиссированный спектакль, и целью встречи было выставить Россию в неприглядном свете. Он подчеркнул, что голосование было назначено за два дня до выхода доклада СМР об инциденте в Хан-Шейхуне. Дипломат подчеркнул, что непринятие решения о продлении сегодня не означает, что такое решение не может быть принято в любой из дней до 17 ноября.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года. Архивное фото
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Совбез ООН не перенес рассмотрение вопроса о мандате миссии ОЗХО в Сирии
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Ранее представители МИД РФ склонялись к версии о том, что инцидент в Хан-Шейхуне был постановочным.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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