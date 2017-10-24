Боевики контролируют не более 5% территории Сирии, заявил Шойгу

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Сирии под контролем "Исламского государства"* осталось не более 5% процентов территории, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, до начала операции ВКС боевики контролировали более 70% территории страны.

Террористы лишились денег от продажи нефти



Шойгу рассказал, что за два года российская авиация ликвидировала 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов. Также ВКС разгромили крупные террористические формирования на важнейших направлениях и освободили ключевые населённые пункты.

Министр также сообщил, что прекратилась финансовая подпитка боевиков за счет нефтяного промысла. По данным Минобороны, до 2015 года ИГ* зарабатывала около трех миллиардов долларов в год за счет продажи нефти в Сирии, в отдельные периоды — до десяти миллионов долларов в сутки.

"Уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырех тысяч бензовозов", — сказал Шойгу.

Переход к мирной жизни



Глава Минобороны добавил, что с начала операции ВКС в свои дома вернулись более миллиона человек; только в 2017 году — 660 тысяч.

"Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране", — рассказал Шойгу.

Он также напомнил, что Россия провела в Сирии серьезную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

"Всего с начала этой работы обезврежены 96 тысяч 105 взрывоопасных предметов, в среднем — полторы тысячи в сутки. Также готовим сирийских сапёров. На сегодняшний день 621 сапёр уже приступил к работе", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что благодаря достигнутым в Астане договорённостям в Сирии действуют четыре зоны деэскалации.

"Сегодня Сирия нуждается в серьёзной гуманитарной помощи: продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, а также в восстановлении объектов критической инфраструктуры, разминировании территории", — отметил Шойгу.

В заключении он рассказал, что в результате работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже 2,5 тысячи населённых пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения.

Боевики и оружие НАТО

Ранее генерал сирийской армии Хасан Сухейл рассказал, что при поддержке российских ВКС удалось захватить крупнейший арсенал боевиков ИГ* в городе Меядин. По его словам, там нашли новейшие образцы вооружения НАТО.

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ* оставили здесь после своего бегства. Тут очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", — сказал Сухейл.

Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине нашли 155-миллиметровую гаубицу британского производства, изготовленную в 2011 году.

Меядин находится в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, ему присвоили статус "столицы" ИГ*.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>