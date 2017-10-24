РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Боевики контролируют не более 5% территории Сирии, заявил Шойгу

11:2424.10.2017
035362
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБойцы сирийской армии в районе города Эль-Карьятейн. Архивное фотоБойцы сирийской армии в районе города Эль-Карьятейн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Сирии под контролем "Исламского государства"* осталось не более 5% процентов территории, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, до начала операции ВКС боевики контролировали более 70% территории страны.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Два года русского оружия в Сирии
Шойгу рассказал, что за два года российская авиация ликвидировала 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов. Также ВКС разгромили крупные террористические формирования на важнейших направлениях и освободили ключевые населённые пункты.

Террористы лишились денег от продажи нефти

Министр также сообщил, что прекратилась финансовая подпитка боевиков за счет нефтяного промысла. По данным Минобороны, до 2015 года ИГ* зарабатывала около трех миллиардов долларов в год за счет продажи нефти в Сирии, в отдельные периоды — до десяти миллионов долларов в сутки.

"Уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около четырех тысяч бензовозов", — сказал Шойгу.

Переход к мирной жизни

Глава Минобороны добавил, что с начала операции ВКС в свои дома вернулись более миллиона человек; только в 2017 году — 660 тысяч.

"Освобождено 998 городов и населённых пунктов, освобождённая площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране", — рассказал Шойгу.

Военные США в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Зона депортации: США сдают ключевые позиции в Сирии
Он также напомнил, что Россия провела в Сирии серьезную работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

"Всего с начала этой работы обезврежены 96 тысяч 105 взрывоопасных предметов, в среднем — полторы тысячи в сутки. Также готовим сирийских сапёров. На сегодняшний день 621 сапёр уже приступил к работе", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что благодаря достигнутым в Астане договорённостям в Сирии действуют четыре зоны деэскалации.

"Сегодня Сирия нуждается в серьёзной гуманитарной помощи: продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, а также в восстановлении объектов критической инфраструктуры, разминировании территории", — отметил Шойгу.

В заключении он рассказал, что в результате работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже 2,5 тысячи населённых пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения.

Боевики и оружие НАТО

Ранее генерал сирийской армии Хасан Сухейл рассказал, что при поддержке российских ВКС удалось захватить крупнейший арсенал боевиков ИГ* в городе Меядин. По его словам, там нашли новейшие образцы вооружения НАТО.

Удар Военно-космических сил России в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ликвидировать ИГ* в Сирии можно к концу года, считает экс-главком ВКС
"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ* оставили здесь после своего бегства. Тут очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", — сказал Сухейл.

Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине нашли 155-миллиметровую гаубицу британского производства, изготовленную в 2011 году.

Меядин находится в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, ему присвоили статус "столицы" ИГ*.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена