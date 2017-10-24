Подпитка ИГ* в Сирии за счет нефти почти прекращена, заявил Шойгу

КЛАРК (остров Лусон, провинция Пампанга, Филиппины), 24 окт — РИА Новости. За два года участия российских Воздушно-космических сил (ВКС) в боевых действиях на территории Сирии фактически прекращена финансовая подпитка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* за счет нефтяного промысла, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"До 2015 года около 3 миллиардов долларов в год зарабатывала ИГИЛ* от продажи нефти на территории Сирии, в отдельные периоды — до 10 миллионов долларов в сутки. Сегодня финансовая подпитка ИГИЛ* с территории Сирии практически прекращена", — сказал Шойгу во вторник, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров ("СМОА плюс").

За два года участия российских ВКС в боевых действиях на территории Сирии "были разгромлены крупные террористические формирования на важнейших направлениях, освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации", сказал министр.

"Также уничтожено более 200 нефтяных и газовых мест добычи, 184 нефтеперерабатывающих завода, 126 станций перекачки топлива и около 4 тысяч бензовозов", — сказал Шойгу.

* Террористическая организация, запрещена в России