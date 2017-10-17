Операция в Сирии подошла к завершению, объявил Шойгу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Операция против террористов в Сирии идет к завершению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — подчеркнул глава Минобороны.

Фактическое прекращение войны

Президент России Владимир Путин в конце сентября на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в Сирии по факту сложились условия для прекращения войны. При этом он заметил, что не только Сирия нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

Ранее в Главном оперативном управлении Генштаба России заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена. Российские военные отметили ключевую роль подписанной в Астане в начале мая этого года меморандума о создании зон деэскалации, который, по их мнению, сыграл важную роль в улучшении ситуации в Сирии.

"Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", — сказал начальник оперативного управления Сергей Рудской.

Генерал-полковник подчеркнул, что сейчас происходит активное восстановление объектов энергоснабжения, транспортных узлов и дорог, а также домашнего хозяйства. Он также подчеркнул, что сирийцы возвращаются в освобожденные города.

В Госдуме также отметили, что успех сирийской армии при поддержке российской привел к почти полному устранению оплота террористов ИГ*.

Меньше восьми процентов

Под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство"* остаются менее восьми процентов территории Сирии, заявил Сергей Рудской в минувшую пятницу.

Территория, захваченная ИГ*, сократилась на 5841 квадратный километр, так что теперь под контролем террористов остается 14,8 тысячи квадратных километров.

Днем позже, 14 октября, Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщила, что город Ракка, основной оплот боевиков "Исламского государства"*, полностью освобожден от террористов. Как рассказал собеседник телеканала, остатки боевиков сложили оружие и сдались отрядам "Сил демократической Сирии (SDF), которые поддерживает коалиция во главе с США.

*Запрещенная в России террористическая организация

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