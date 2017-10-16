Шойгу заявил о скором завершении операции против террористов в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт – РИА Новости. Операция против террористов в Сирии идет к завершению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.
Он отметил, что вопросов накопилось много. "Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом и с ситуацией в регионе", — сказал Шойгу.
"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", — отметил министр.
Шойгу выразил уверенность, что переговоры "помогут лучше понять друг друга и будут способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами России и Израиля".
"Надеемся увидеть вас на очередной Московской конференции, которую будем проводить в апреле 2018 года. Обязательно направим вам приглашение", — подчеркнул российский министр.
По его оценке, Московская конференция стала традиционной площадкой, "позволяющей вести откровенный обмен мнениями по широкому кругу международных проблем".