Лавров считает, что "Ан-Нусру"* берегут для свержения правительства Асада

АДЛЕР, 16 окт — РИА Новости. Есть свидетельства, что сирийскую террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра"* специально берегут для того, чтобы "вернуться к плану Б" и использовать для свержения сирийского правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что договоренности между Россией и США о разделении сирийской вооруженной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры"*, чтобы ВКС РФ могли продолжить бомбардировки террористов, были заключены еще в сентябре 2016 года президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним лидером США Бараком Обамой, но эти договоренности американской стороной не выполняются.

"Мы работали по Сирии очень тесно с США, еще с администрацией Обамы… Как венец этой работы мы с американцами договорились по итогам переговоров президентов Путина и Обамы в сентябре 2016 года в Китае о том, как совместно координировать борьбу с терроризмом в Сирии", — напомнил Лавров.

"Они не смогли этого сделать и до сих пор. "Джебхат ан-Нусра"*, ее щадят участники американской коалиции. И есть немало свидетельств того, что ее берегут на случай, когда опять надо будет вернуться к "плану Б", к плану силового свержения нынешнего сирийского правительства. То есть договорились — а договороспособность не сработала", — посетовал Лавров.

*Запрещенная в России террористическая организация.