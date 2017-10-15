КАИР, 15 окт — РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России) не будет выпускать из осажденной сирийской Ракки иностранных боевиков, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Им не будет позволено выехать, единственный вариант — это сдаться", — сказал Диллон в интервью телеканалу Sky News Arabia, отвечая на вопрос об иностранцах в рядах ИГ* в Ракке.

При этом он подтвердил, что 275 боевиков ИГ* из числа местных жителей смогли покинуть город по договоренности с местными советами, которые контролирую ряд районов Ракки. По словам американского представителя, эта практика уже имела место и в других районах, освобождаемых от ИГ*, в частности, в иракском Мосуле.

Ранее арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи боевиков.

По данным альянса, в настоящее время под контролем SDF находится 90% территории Ракки. Дамаск ранее назвал действия курдско-арабского объединения незаконными.

*Запрещенная в России террористическая организация

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