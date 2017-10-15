В Турции заявили, что координировали действия по Идлибу с партнерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Анкара координировала ввод войск в сирийский Идлиб с другими участниками переговоров в Астане, заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман в ходе ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
"Турция, Россия и Иран собрались вместе в Астане и приняли совместное решение в качестве гарантов по Сирии. У них есть общий план по деэскалации ситуации посредством создания зон деэскалации в Сирии и для обеспечения территориальной целостности. Конфликт в Сирии продолжается семь лет. Важно провести его деэскалацию и положить конец этому конфликту. В этой связи меры, предпринятые для достижения этого, на самом деле являются нормальными мерами и будут продолжены", — отметил Кахраман.
Парламент Сирии осудил вторжение Турции в Идлиб и назвал это угрозой безопасности гражданам страны и ее суверенитету. По словам спикера сирийского парламента, вторжение Турции в Идлиб не оговаривалось в Астане и нарушает нормы международного права.
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