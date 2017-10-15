В Турции заявили, что координировали действия по Идлибу с партнерами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Анкара координировала ввод войск в сирийский Идлиб с другими участниками переговоров в Астане, заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман в ходе ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

"Да, этот шаг координировался с другими странами. Этот шаг был предпринят в продолжение процесса в Астане. Это совместное решение", — заявил глава парламента, отвечая на вопрос о том, была ли отправка войск в Идлиб согласована с другими гарантами переговоров в Астане.

"Турция, Россия и Иран собрались вместе в Астане и приняли совместное решение в качестве гарантов по Сирии. У них есть общий план по деэскалации ситуации посредством создания зон деэскалации в Сирии и для обеспечения территориальной целостности. Конфликт в Сирии продолжается семь лет. Важно провести его деэскалацию и положить конец этому конфликту. В этой связи меры, предпринятые для достижения этого, на самом деле являются нормальными мерами и будут продолжены", — отметил Кахраман.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

Парламент Сирии осудил вторжение Турции в Идлиб и назвал это угрозой безопасности гражданам страны и ее суверенитету. По словам спикера сирийского парламента, вторжение Турции в Идлиб не оговаривалось в Астане и нарушает нормы международного права.