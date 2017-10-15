"Сирийские демократические силы" приступили к решающему штурму Ракки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи 275 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ).

Ранее о договоренности местного совета и племен провести эвакуацию мирных граждан сообщила возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ*.

"Успехом увенчались усилия совета старейшин провинции Ракка по эвакуации остающихся мирных жителей из города и обеспечению сдачи 275 местных наемников с их семьями", — сообщили SDF на своем сайте.

Как заявили силы, после этого началась битва с целью "окончить присутствие боевиков ИГ* в городе".

"Решающая битва имени Аднана Абу Амджада (убитого в августе командира — ред.) продолжится до очистки всего города от террористов, которые отказались сдаться, в том числе иностранных террористов", — говорится в заявлении.

По словам поддерживаемого США альянса, сейчас под их контролем находится 90% территории Ракки. Дамаск ранее назвал действия курдско-арабского объединения незаконными.

* Террористическая организация, запрещена в России