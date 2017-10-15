Коалиция во главе с США позволила боевикам ИГ* эвакуироваться из Ракки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Террористы "Исламского государства"* покинут осажденную Ракку по соглашению с бойцами Сирийских демократических сил, лояльными коалиции по борьбе с джихадистами, которую возглавляют США, сообщает Reuters.

Как рассказал агентству член городского совета Ракки Омар Аллуш, боевикам разрешили покинуть город вечером 15 октября. При этом они намерены увести с собой около 400 мирных жителей в качестве "живого щита".

Он добавил, что в городе остались иностранные бойцы ИГ*, точное число которых пока неизвестно.

Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей "Исламского государства"*. В июне коалиция во главе с США начала штурм города.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.