МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в субботу, что сирийские правительственные силы освободили город Меядин от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
Меядин оставался крупным населенным пунктом под контролем ИГ* в долине реки Евфрат и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.
Конашенков отметил, что за последнее время к Меядину были стянуты самые боеспособные резервы террористической организации из Ирака. Официальный представитель российского военного ведомства также подчеркнул, что разгром боевиков в этом городе создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный.
Освобождение Ракки
Ракка, находившаяся под контролем террористов уже четыре года, наконец полностью освободилась от боевиков, сообщил Al Arabiya.
Сирийская Ракка была ее основным оплотом и неофициальной "столицей". Освободительная операция началась в ноябре 2016 года и перетекла в штурм города в начале лета 2017 года.
Телеканал отметил, что последние отряды боевиков сдались "Силам демократической Сирии" (SDF), которых поддерживает западная коалиция во главе с США.
"Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, когда, на наш взгляд, ИГ* потерпит полное поражение", — прокомментировал продвижение освободительной операции Диллон.
Кроме того, в Минобороны России раскритиковали коалиция во главе с США, заявив, что она находится в затяжном "ступоре", в отличие от сирийской армии, которая продемонстрировала успех в уничтожении последнего оплота ИГ* на востоке Сирии.
Также российское военное ведомство осудило "безграмотное планирование военной операции" в Ракке в связи с бомбардировками жилых районов.
Фактическое прекращение войны
Российские военные рассказали о достижениях в миротворческом процессе в Сирии.
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в Сирии по факту сложились условия для того, чтобы война прекратилась. Также российский лидер добавил, что не только Сирия нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.
Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, оценил вклад в миротворческий процесс, который сделали зоны деэскалации и отделение умеренной оппозиции.
В Госдуме также отметили, что успех сирийской армии при поддержке российской привел к почти полному устранению оплота террористов ИГ*.
Территории, подконтрольные ИГ*, сокращаются
Он также заявил, что сирийские правительственные силы освободили от террористов 142 населенных пункта при поддержке российских ВКС. По словам Рудского, на данный момент территория, подконтрольная ИГ*, сократилась на 5841 квадратный километр, так что теперь под контролем террористов остается 14,8 тысячи квадратных километров.
До последнего террориста
"Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются вешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — отметил он.
Асад также добавил, что сирийский конфликт возможно урегулировать только тогда, когда все воюющие стороны "простят друг друга".
*Запрещенная в России террористическая организация.
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