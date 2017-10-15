"Оперативный успех": сирийские войска освободили Меядин от террористов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в субботу, что сирийские правительственные силы освободили город Меядин от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.

"Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГИЛ* в городе Меядин. Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", — сказал он.

Меядин оставался крупным населенным пунктом под контролем ИГ* в долине реки Евфрат и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

Конашенков отметил, что за последнее время к Меядину были стянуты самые боеспособные резервы террористической организации из Ирака. Официальный представитель российского военного ведомства также подчеркнул, что разгром боевиков в этом городе создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный.

Освобождение Ракки

Также Конашенков сообщил, что на данный момент отряды генерала Сухела развивают наступление при поддержке российских ВКС.

Ракка, находившаяся под контролем террористов уже четыре года, наконец полностью освободилась от боевиков, сообщил Al Arabiya.

Сирийская Ракка была ее основным оплотом и неофициальной "столицей". Освободительная операция началась в ноябре 2016 года и перетекла в штурм города в начале лета 2017 года.

Телеканал отметил, что последние отряды боевиков сдались "Силам демократической Сирии" (SDF), которых поддерживает западная коалиция во главе с США.

Однако в штабе коалиции рассказали, что заявления СМИ о полном освобождении города преждевременны. Представитель штаба американский полковник Райан Диллон добавил, что за последние 24 часа в плен сдались примерно 100 террористов ИГ*, что говорит об освобождении лишь около 85% территории Ракки.

"Мы ждем тяжелых боев в ближайшие дни и пока не называем точные сроки, когда, на наш взгляд, ИГ* потерпит полное поражение", — прокомментировал продвижение освободительной операции Диллон.

Кроме того, в Минобороны России раскритиковали коалиция во главе с США, заявив, что она находится в затяжном "ступоре", в отличие от сирийской армии, которая продемонстрировала успех в уничтожении последнего оплота ИГ* на востоке Сирии.

Также российское военное ведомство осудило "безграмотное планирование военной операции" в Ракке в связи с бомбардировками жилых районов.

Фактическое прекращение войны

Российские военные рассказали о достижениях в миротворческом процессе в Сирии.

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в Сирии по факту сложились условия для того, чтобы война прекратилась. Также российский лидер добавил, что не только Сирия нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

В Генштабе России уже объявили о фактическом прекращении войны в Сирии, отметив, что огромную роль в этом сыграло введение зон деэскалаций, которое стало достижением Астанинского процесса.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, оценил вклад в миротворческий процесс, который сделали зоны деэскалации и отделение умеренной оппозиции.

В Госдуме также отметили, что успех сирийской армии при поддержке российской привел к почти полному устранению оплота террористов ИГ*.

Территории, подконтрольные ИГ*, сокращаются

Ранее газета "Красная звезда" опубликовала инфографику, свидетельствующую о том, что свыше 92% территории в Сирии освобождены от боевиков террористической организации "Исламское государство"*. Эту информацию подтвердил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

Он также заявил, что сирийские правительственные силы освободили от террористов 142 населенных пункта при поддержке российских ВКС. По словам Рудского, на данный момент территория, подконтрольная ИГ*, сократилась на 5841 квадратный километр, так что теперь под контролем террористов остается 14,8 тысячи квадратных километров.

До последнего террориста

Как ранее заявил президент Сирии Башар Асад, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока правительственные силы полностью не избавят страну от террористов.

"Нельзя сказать, что война закончена до тех пор, пока в Сирии не будут уничтожены террористы. Но, к сожалению, террористы все еще пользуются вешней поддержкой со стороны других стран. Среди них Турция, Катар, Саудовская Аравия и многих западных странах", — отметил он.

Асад также добавил, что сирийский конфликт возможно урегулировать только тогда, когда все воюющие стороны "простят друг друга".

*Запрещенная в России террористическая организация.

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