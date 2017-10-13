Никто не вправе сомневаться в действиях Турции в Идлиб, заявил Эрдоган

АНКАРА, 13 окт — РИА Новости. Никто не имеет права подвергать сомнениям действия Турции, которая начала операцию в сирийском Идлибе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Ранее в пятницу генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений.

"У нас есть границы с Идлибом, и мы должны принять меры. Никто не может спросить, зачем мы это делаем. У нас 911-километровая граница с Сирией, и мы находимся под постоянной угрозой. Я говорил, что однажды ночью мы придем, и операция в Идлибе началась. Надеюсь, что она быстро закончится", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.

По его словам, целью операции является защита мирного населения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.