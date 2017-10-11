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Война в Сирии
Война в Сирии

Минобороны уличило США в помощи террористам в Сирии

15:5211.10.2017
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАвтомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Архивное фотоАвтомобиль Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Минобороны России не исключает срыва мирного соглашения в южной зоне деэскалации в Сирии после перемещения туда шестисот боевиков "при благоволении США".

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Действия США в Сирии дают боевикам время на переброску сил, заявил эксперт

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о "странном случае" в южной зоне деэскалации. По его словам, 2-3 октября около 600 боевиков из лагеря беженцев "Рукбан" выехали на внедорожниках в западном направлении. Они преодолели более 300 километров и через бывший таможенный пункт "Тафас" въехали в южную зону деэскалации в провинции Дераа.

По "странному совпадению", одновременно с террористами в зону деэскалации зашли две автоколонны с продуктами и медикаментами для мирных жителей. Гумпомощь оказалась в руках у приехавших из Эт-Танфа боевиков – при этом получили они ее в населенных пунктах, контролируемых "спящими ячейками" "Джебхат ан-Нусры"*.

В Минобороны указали на то, что прибывшие из Эт-Танфа боевики должны были либо вступить в бой с "ячейками" "ан-Нусры" за медикаменты и продукты, либо "действовать с ними вместе".

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 5 октября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ/ Вадим Гришанкин
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Эксперт связал визит короля Аль Сауда в РФ с ситуацией на базе США в Сирии

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за "такой саботаж мирного процесса" будут нести США.

"С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации", — отметил Конашенков.

"Избирательная слепота"

В Минобороны призвали американскую сторону "дать разъяснение и по другому факту "избирательной слепоты" в отношении действующих у них под носом боевиков".

По данным военного ведомства, через подконтрольную США зону в Эт-Танфе на пикапах "просочились" около 300 боевиков ИГ*. Они попытались заблокировать стратегически важную трассу Дамаск — Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск и доставка гумпомощи.

Вопрос, каким образом боевикам это удалось, остается без ответа, сказал Игорь Конашенков.

"Черная дыра"

В пункте Эт-Танф расположена одна из американских военных баз, где США обучают отряды вооруженной сирийской оппозиции. Коалиция ранее наносила удары по проправительственным силам, которые приближались к отрядам оппозиции в этом районе. В Пентагоне утверждают, что готовят в Эт-Танфе бойцов сирийской группировки "Магавир Эс-Саура" для борьбы с ИГ*.

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото
© AP Photo
Опубликованы фото лагеря беженцев в Сирии, откуда "просачиваются" боевики

На прошлой неделе представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что сирийско-иорданская граница рядом с базой США превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда совершают вылазки группы террористов ИГ*.

Минобороны также опубликовало снимки лагеря беженцев Рукбан в Эт-Танфе, откуда в зоны деэскалации "просачиваются" крупные группы боевиков.

В ведомстве отметили, что настоящие беженцы из лагеря Рукбан фактически являются "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. Сегодня в Рукбане находятся не менее 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций", сообщили в министерстве.

"Попытка раздела" Сирии

Директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко считает, что действия США рядом с базой Эт-Танф напоминают попытку раздела Сирии.

Военные США занимают позиции в деревне Дарбасия, Сирия
© AP Photo / APTV
Эксперт: США пытаются "девальвировать" победу России над боевиками в Сирии

То, что силы США находятся в Сирии в нарушение международного права и при этом устанавливают зоны, куда не хотят допускать силы законного правительства, фактически напоминает попытку раскола страны, пояснил дипломат в интервью РИА Новости. Целью такого раздела может быть создание в какой-то из частей Сирии органов власти, подконтрольных США и их союзникам, добавил Борисенко.

Россия "по опыту знает, что США нередко взаимодействовали с различными экстремистскими группировками в Сирии", отметил он. Дипломат добавил, что Россия будет следить за дальнейшим развитием ситуации, но исходит из того, что "любое заигрывание с террористами всегда опасно и обернется против тех, кто в такие игры играет".

Борисенко подчеркнул, что, в отличие от Москвы, американские политики не видят возможности тесной координации в Сирии. "В Вашингтоне пока еще не пришли к пониманию такой необходимости, хотя угроза-то общая. Было бы гораздо эффективнее совместными усилиями в сжатые сроки покончить с этим террористическим очагом", — сказал дипломат.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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