МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Минобороны России в среду опубликовало спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, крупные группы боевиков "просачиваются" в сирийские зоны деэскалации.

© Фото : предоставлено Минобороны РФ Спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, "просачиваются" крупные группы боевиков © Фото : предоставлено Минобороны РФ Спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, "просачиваются" крупные группы боевиков

В частности, по сообщению Минобороны РФ, именно оттуда 2-3 октября выехали 600 боевиков, добрались до южной зоны деэскалации, где по "странному" совпадению получили гуманитарную помощь, привезенную туда, в теории, для мирного населения.

Настоящие же беженцы из лагеря Рукбан, как заявляли в Минобороны РФ, фактически являются "живым щитом" американской базы в Эт-Танфе. По самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций".

© Фото : предоставлено Минобороны РФ Спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, "просачиваются" крупные группы боевиков © Фото : предоставлено Минобороны РФ Спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данных российских военных, "просачиваются" крупные группы боевиков

В Пентагоне ранее отвергли эти заявления российских военных, отметив, что "цель наших стран одна — победить террористическую группировку "Исламское государство"* в Сирии и восстановить нормальную жизнь в стране"".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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