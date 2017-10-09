Астанинский формат доказал свою эффективность, заявил Ушаков

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Астанинский формат переговоров по Сирии доказал свою эффективность, накал вооруженного конфликта удалось снизить, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане. Астанинский формат доказал свою эффективность. Удалось снизить накал вооруженного конфликта", — сказал Ушаков.
Он уточнил, что "улучшилась гуманитарная ситуация".
"С начала функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность перемещаться по территории страны", — сказал Ушаков.
По его словам, лидеры, как ожидается, обсудят состояние двустороннего сотрудничества, международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане.
Точная дата очередного раунда переговоров пока не определена. Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявлял, что его планируется провести в конце октября.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>