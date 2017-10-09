Астанинский формат доказал свою эффективность, заявил Ушаков

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы по сирийскому урегулированию на международной встрече в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Астанинский формат переговоров по Сирии доказал свою эффективность, накал вооруженного конфликта удалось снизить, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Глава РФ Владимир Путин, как ожидается, 12 октября проведет встречу с лидером Казахстана.

"Весомым результатом взаимодействия России и Казахстана на международной арене стала успешная организация международных встреч по Сирии в Астане. Астанинский формат доказал свою эффективность. Удалось снизить накал вооруженного конфликта", — сказал Ушаков.

Он уточнил, что "улучшилась гуманитарная ситуация".

"С начала функционирования четырех временных зон деэскалации люди по обе стороны разделительных линий получили доступ к продуктам питания, медикаментам, возможность перемещаться по территории страны", — сказал Ушаков.

По его словам, лидеры, как ожидается, обсудят состояние двустороннего сотрудничества, международные проблемы, включая перспективы международных встреч по Сирии, которые проходят в Астане.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Точная дата очередного раунда переговоров пока не определена. Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявлял, что его планируется провести в конце октября.